حريق اسرائيل : اخلاء مستوطنات قرب القدس بسبب انتشار الحريق

قامت السلطات الإسرائيلية بإخلاء احد المستوطنات الواقعة قرب مدينة القدس المحتلة ، وذلك لاقتراب الحريق منها وخوفاً من نشوب الحريق داخل المستوطنة ووقوع خسائر بشرية جديدة .

وقد أدت الرياح الشديدة إلى وصول الحرائق لغرب قرية عين قينيا والتي تقع بالقرب من مستوطنة إسرائيلية ، وتقع منقطة قرية عين قينيا في مدينة رام الله المحتلة .

كما قد انتشرت الحرائق في مدينة حيفا لتصل لحوالي عشر شوارع من شوارع المدينة مما أجبر السلطات الإسرائيلية إلى القيام بعمليات إخلاء للأحياء بالمدينة وإجلاء الموطنين قبل أن تنشب الحرائق في بيوت المواطنين و الأماكن العامة .

وقد شارك الدفاع المدني الفلسطيني في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في إسرائيل في الكثير من المناطق الواقعة في الضفة الغربية . و طالب الكيان الصهيوني المساعدات من أكثر من دولة للمساهمة في إخماد الحرائق المنتشرة بكثرة في إسرائيل من ضمن هذه الدول إيطاليا و اليونان و روسيا .