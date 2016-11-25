حريق اسرائيل: الرياح الشديدة تنشر الحرائق في مدينة حيفا

في ظل الحرائق الكبيرة التي نشبت في المناطق المحتلة من قبل الكيان الصهيوني ، استمرت الحرائق في الإنتشار من منطقة لأخرى بسبب الرياح الشديدة التي تؤدي لنشر الحريق و نشوبه في مناطق جديدة .

حيث أوضح المتحدث الرسمي بإسم الشرطة الإسرائيلية أن حرائق جديدة قد نشبت في مدينة حيفا ، مما أدى إلى إجلاء الحكومة الإسرائيلية لمئات المواطنين من بيوتهم بسبب الحرائق ، لكن لم يتم الإبلاغ عن حدوث إصابات أو وفيات بسبب الحريق الذي امتد لأكثر من 8 شوارع من مدينة حيفا.

وقد أوضح كايد الضاهر المتحدث الرسمي بإسم دائرة الإطفاء أن الحريق ما زال مستمر و يواصل انتشاره ليقترب من محطة وقود مما أدى إلى اخلاء عدد من أحياء مدينة حيفا خوفاً من وصول الحريق لمحطة الوقود وحدوث كارثة أخرى .