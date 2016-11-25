تحميل واتس اب اصدار جديد بخواص إضافية جديدة ومميزة

نسخة الويب من واتس اب

تأتي نسخة الويب من واتس اب بعدد كبير جداً من المميزات، فبعد ان كانت النسخة يتم فتحها عن طريق متصفح جوجل كروم، الآن أصبح بإمكان المستخدمين أن يقوموا بتحميل التطبيق على أجهزتهم، ومن ثم عمل مسح للكود الموجود وسوف يبدء التزامن وبدء الدردشة عبر الحاسوب الخاص بك .

الإصدار الجديد من تطبيق واتس اب للمراسلات الكتابية والصوتية الأشهر حتى الآن، يحتوي على عدد كبير من المميزات من ضمنها تحسين في سرعة البرنامج وحل كثير من المشكلات الموجودة في “تهنيج” التطبيق عند إرسال عدة صور، كذلك يحتوي على إمكانية الكتابة على الصور وإضافة الرموز التعبيرية قبل إرسالها لصديقك .

بالإضافة لذلك فالنسخة الأخيرة يمكن الحصول عليها من المتجر الرسمي لهاتفك وذلك حسب النظام المستخدم، فهواتف ساموسنج وهواتف اتش تي سي وأي هاتف يعمل بنظام اندرويد يمكن الحصول على التطبيق من متجر جوجل بلاي، وفي حالة كان التطبيق منصب من قبل فلن تحتاج سوى التحديث فقط من المتجر .

بالنسبة لهواتف آيفون فيمكن الحصول على التحديث الأخير من متجر آب ستور، كذلك في حالة أن البرنامج قد تم تنصيبه من قبل فسوف تبدء عملية التحديث وذلك عند اتصال هاتفك بالوايفاي .