تحميل واتس اب النسخة الأخيرة بميزة الكتابة على الصور “خطوات بسيطة للحصول عليها”

واتس اب ويب

الآن تخلص من معاناة الكتابة على الهاتف المحمول ويمكن الكتابة على حاسوبك بشكل أسهل، فقد أصبح واتساب متاح لأجهزة الحاسوب بكل سهولة، الجدير بالذكر أن النسخة متاحة منذ عدة أشهر وهي متاحة على نسخ جوجل كروم؛ حيث تعمل عليها بشكل أفضل .

بعد تطور تطبيق الواتس اب بشكل مستمر، ظهرت نسخة جديدة من الواتس اب يمكن تحميلها على أجهزة ويندوز ويمكن من خلالها تصفح الواتس اب وارسال واستقبال الصور دون الحاجة لإستخدام الهاتف، ويتم ذلك عبر الدخول للموقع الرسمي للتطبيق وعمل “سكان لكود QR” ومن ثم سوف يتم تسجيل الدخول على الحساب الخاص بك على الجهاز .

تحديثات مستمرة

عدد كبير من الاضافات التي يتم اضافتها بشكل مستمر على تطبيق الواتس اب، وتتضمن التحديثات في كل مرة حل لعدد كبير من المشكلات التي ظهرت مؤخراً، والتي تقوم الشركة بعلاجها بشكل سريع في كل تحديث يتم إصداره، واتس اب النسخة الأخيرة تم حل أغلب المشكلات التي كانت موجودة .

في التحديث الأخير لواتس اب كان الحرص من قبل فريق التطوير على إضافة عدد كبير من المزايا، وقد ذكرت بعض المواقع التقنية أن هناك تحديث سوف يصدر من التطبيق يضمن بعض المميزات الموجودة في تطبيق “سناب شات” لينافس الواتس بذلك التطبيق، في الوقت نفسه الذي يضيف فريق التطوير لواتس اب الكثير من المميزات مع كل تحديث .

مميزات جديدة

يسعى المطورون في تطبيق واتس لإضافة عدد كبير من المميزات في التحديثات التي يتم إصدارها بشكل مستمر، من ضمن تلك المميزات التي صدرت مؤخراً الصور المتحركة فيمكن الآن مشاركة أي صورة متحركة عبر التطبيق فقط كل ما عليك ارسال لينك الصورة .

النسخة الأخيرة من تطبيق واتس اب الأشهر في مجال الرسائل الكتابية والمكالمات الصوتية مؤخراً، تم إصدار تحديث جديد للتطبيق يتضمن عدة مميزات أضافها فريق التطوير، من ضمن تلك المميزات هي إمكانية الكتابة على الصور، فمن الآن عند قيامك بمشاركة أي صورة مع صديقك عبر الواتس اب ستتمكن من الكتابة عليها وإضافة أى رموز قبل إرسالها له .

بالإضافة لذلك فالتحديث الأخير يشمل مميزات أخرى من ضمنها إصلاح المشكلات التي كانت تظهر عند استقبال عدد من الصور دفعة واحدة، بالإضافة إلى تسريع في عملية فتح البرنامج مقارنة بالنسخ السابقة من التطبيق التي ظهرت بها مشاكل عند استخدام البرنامج يتم إغلاقه بشكل إجباري .

للحصول على النسخة الأخيرة من تطبيق واتس اب عبر متجر جوجل بلاي في حالة أن هاتفك أندوريد، في حالة الهواتف آيفون يتم الحصول عبر متجر آب ستور، كما أن في حالة البرنامج قد تم تحميله من قبل فعبر الاتصال بأي شبكة “واي فاي” سيبدأ التحديث بشكل تلقائي .