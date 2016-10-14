اطلاق نسخة واتس اب بلس جديدة

التطبيق المميز لدى الكثيرين وذلك بسبب ما يحتويه على تعديلات مميزة عن تطبيق واتس اب فقط، لجأ الكثيرون لاستخدام واتس اب بلس نظراً لوجود كثير من المميزات منها امكانية تعديل الخط من حيث الحجم وكذلك نوعية الخط المستخدم بالإضافة لإمكانية تغيير اللون أيضاً العديد من الخصائص التي ليست موجودة في الطبيق بدون اي اضافات .

أصدر المطورون القائمين على تطبيق واتس اب بلس نسخة جديدة اليوم؛ وذلك من أجل حل مشكلة إرسال الصور والرسائل التي ظهرت في النسخة السابقة، جاء ذلك بعد عدد من الشكاوي وصلت لمطورين التطبيق من مشكلة في عدم إمكانية إرسال الصور أو تاخر بشكل كبير في استقبال الرسائل .

ويمكن الحصول على التحديث الأخير من الواتس اب بلس من الموقع الرسمي للمطورين، أو تحديث التطبيق من الداخل في حالة كان منصب من قبل، كما ننصح نحن دائماً باستخدام تطبيق واتس اب الأصلي فقط وليس المعدل وذلك لضمان الحفاظ على أعلى مستوى من الخصوصية .