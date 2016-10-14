تحميل واتس اب النسخة الأخيرة “اصدار اليوم 2”

صدور نسخة جديدة من واتس اب

كذلك صدرت نسخة جديد من واتس اب بلس، يمكنك تصفح الموضوع لمعرفة المشتملات للنسخة الأخيرة من التطبيق، ولاتنسى تحديث البرنامج بشكل مستمر لضمان استمراره في العمل دون مشاكل .

النسخة الأخيرة من تطبيق الواتس اب كذلك تم حل بها المشكلة التي ظهرت مؤخراً بخصوص واتساب ويب، الجدير بالذكر أن خدمة واتساب ويب هي خدمة مميزة مقدمة من قبل الواتس اب لتصفح الرسائل الخاصة بالتطيق على الجهاز وذلك عن طريق تصوير QR بالهاتف في التطبيق ومن ثم سوف يعمل على الجهاز .

في إطار متابعتنا التقنية بشكل مستمر، نعرض عليكم النسخة الأخيرة من تطبيق واتس اب الذي يستخدمه الكثيرون، الجدير بالذكر أن النسخة الأخير من التطبيق تحتوي على كثير من التحديثات الهامة، مثل العطل الذي كان يظهر عند فتح البرنامج واغلاقه، كذلك حل بعض المشاكل التقنية حسب ما تم ذكره على صفحة التطبيق على جوجل بلاي .

يمكن الحصول على تطبيق واتس اب النسخة الأخيرة من هنا، كذلك في حالة كان التطبيق مثبت من قبل على الهاتف فيمكن الحصول على أحدث نسخة عن طريق تحديث البرنامج من الإعدادات، كذلك نفس الطريقة لهواتف الآيفون .

الجدير بالذكر أن واتس اب هو تطبيق المراسلات الأكثر شعبية حتى الآن والذي تمتلكه مؤسسة “فيس بوك” حالياً، والتي أعلنت مؤخراً عن تطوير الواتس اب وشبكتها الإعلانية وذلك ما اعتبره البعض اختراق للخصوصية .