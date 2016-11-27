موعد مباراة روما وبيسكارا والقنوات الناقلة لها

يستعد نادي روما لملاقاة نادي بيسكارا وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ14 من الدوري الإيطالي، وسوف تقام المباراة على ستاد أوليمبكو روما، وذلك في تمام الساعة 9:45 دقيقة بتوقيت مصر، وسوف تكون المباراة مذاعة على قناة بي ان سبورت .

وحول الاحصائيات الهامة قبل بداية المباراة، فقد استطاع روما الفوز على بيسكارا في مباراة واحدة، في الوقت الذي تعادل فيه الفريقان في مباراة واحدة فقط أيضاً، في حين لم يستطيع بيسكارا الفوز وذلك في إطار مواجهات الدوري الإيطالي .

ويحتل نادي روما الترتيب الثاني في الدوري الإيطالي؛ حيث لعب 13 مباراة استطاع حصد 26 نقطة، في الوقت الذي لعب فيه بيسكارا 13 مباراة استطاع من خلالها حصد 7 نقاط، ومن المتوقع أن يظهر روما بشكل قوي أمام منافسه غداً وكذلك مشاركة محمد صلاح في المباراة