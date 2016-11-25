ميعاد مباراة الأهلي و النصر للتعدين و التشكيلة المتوقعة للفريقين

يلتقي النادي الأهلي المصري مع نادي النصر للتعدين في مباراة الجولة الحادية عشر في الدوري المصري ، و ستقام المباراة في استاد أسوان الرياضي يوم الأحد القادم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة .

ويقع النادي الأهلي المصري في المركز الثاني في ترتيب الأندية في الدوري المصري بمجموع نقاط 26 نقطة ، بعد أن حصل نادي مصر المقاصة على المركز الأول اليوم بعد الفوز على نادي بتروجيت بهدفين مقابل هدف ليصعد نادي مصر المقاصة للمركز الأول بفرق نقطة عن النادي الأهلي .

بينما يقع نادي النصر للتعدين في مركز متأخر من الدوري المصري ، حيث يحتل النادي المركز السابع عشر بمجموع 5 نقاط فقط بعد 10 مباريات حقق فيهم مكسب وحيد و 7 هزائم ، وتعادلين .

وسيسافر لاعبي النادي الأهلي المصري غداً في الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً استعداداً للمباراة برفقة المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي ، وقد أعلن المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري عن قائمة لاعبين النادي الأهلي في مباراة النصر للتعدين واللاعبين الذين تم استبعادهم .

حيث تم استبعاد صالح جمعة وعماد متعب وصبري رحيل وكذلك رامي ربيعة بسبب تعرضهم لإصابات مؤخراً ، و تم استبعاد اللاعب أحمد فتحي بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على عدد كبير من البطاقات الصفراء في المباريات الماضية .