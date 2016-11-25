النادي الأهلي يعيد التفاوض مع حمودي مرة أخرى

بدء الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري إعادة التفاوض مع اللاعب أحمد حمودي ، لاعب نادي الباطن السعودي حالياً ، مره أخرى ليتم ضمه لقائمة لاعبي النادي الأهلي ، بعد أن حاول النادي الأهلي التفاوض مع حمودي في موسم الانتقالات الصيفية السابق و تراجعوا عن قرارهم .

ويـأتي قرار النادي الأهلي في التفاوض مع اللاعب أحمد حمودي من جديد في ظل صعوبة التعاقد مع أحد المهاجمين الأجانب بسبب عدم نية اتحاد الكرة المصري في فتح باب الاستبدال .

ويعتبر اللاعب أحمد حمودي احد ناشئين نادي سموحة المصري ، وقد رحل حمودي عن نادي سموحة في عام 2014 ليذهب إلى نادي بازل السويسري ، وتمت اعارته بعد ذلك لنادي الزمالك المصري في عام 2015 ، و قد انتهت فترة إعارة اللاعب لنادي الزمالك و وقع أحمد حمودي بعدها عقده مع نادي الباطن السعودي .

وفي متابعة لأخبار النادي الأهلي ، ستقام مباراة الأهلي والنصر للتعدين يوم الأحد القادم في استاد أسوان الرياضي في الدوري المصري العام .