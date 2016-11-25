مباراة سموحة وأسوان : التشكيلة المتوقعة لمباراة الغد

تعقد غداً السبت مباراة بين نادي سموحة المصري و نادي أسوان في ظل الجولة الحادية عشر من جولات الدوري المصري العام ، و قد تم وضع قائمة لاعبي نادي سموحة الحاضرين للمباراة والذين سيتم تشكيل منهم الخطة الأساسية غداً .

و قد ضمت قائمة نادي سموحة لمباراة الغد ثمانية عشر لاعب ومنهم حارس المرمى محمد أبو جبل ، أيمن أشرف ، أحمد حمص ، إسلام محارب ، عمرو المنوفي ، حسام باولو ، حسام حسن ، باتريك ، أحمد تمساح وأحمد رؤوف ، ياسر إبراهيم ونصر رمضان .

وتغيب عن قائمة نادي سموحة 6 من لاعبي النادي ، من ضمنهم محمود عزت ودياورا الذين سيتغيبوا غداً بسبب الإصابة ، واللاعب احمد نبيل مانجه الذي سيتغيب بسبب الإيقاف ، وكذلك محمود فتحي وهاني العجيزي .

وستقام غداً مباراة الأهلي و النصر للتعدين ، و مباراة الزمالك و المقاولون العرب خلال نفس الجولة من الدوري المصري .