غياب حسام غالي وصالح و السولية عن مباراة الأهلي المصري والنصر للتعدين

يلتقي غداً النادي الأهلي المصري مع نادي النصر للتعدين ضمن فعاليات الدوري المصري في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري ، و قد أعلن حسام بدري ، المدير الفني للنادي الأهلي المصري ، عن قائمة اللاعبين التي ستسافر غداً السبت إلى أسوان استعداداً للقاء نادي النصر للتعدين .

وسيسافر النادي الأهلى غداً السبت في الثانية عشر والنصف ظهراً إلى أسوان استعداداً للمباراة ، وسيصاحبهم غداً المهندس محمود طاهر ، رئيس النادي الأهلي المصري، لدعم فريقه في هذه المباراة من الجولة الحادية عشر في الدوري العام .

وقد ضمت قائمة اللاعبين المسافرين غداً إلى أسوان 21 من لاعبي النادي الأهلي ، ومن ضمنهم حسام عاشور ، عمرو جمال ، أحمد حجازي ، شريف إكرامي ، عبد الله السعيد ، علي معلول ، محمد نجيب ، مؤمن زكريا ، جونيور أجاي ، وليد سليمان وكريم نيدفيد .

وستعقد غداً مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري في الجولة الـ 11 من الدوري المصري .