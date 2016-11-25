موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة للمباراة

يستعد الزمالك غداً لملاقاة منافسة المقاولون العرب غداً الجمعة 26 نوفمبر وذلك في الأسبوع الحادي عشر من الدوري الممتاز، ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غداً على ملعب بترو سبورت الخاص بنادي انبي .

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف، وسوف تذاع المباراة على قناة أون سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الممتاز، والتي استطاعت كذلك الحصول سابقاً على حق بث مباراة مصر وغانا وذلك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم .

الجدير بالذكر أن الزمالك استطاع الفوز على المقاولين 13 مرة، وتعادل 4 مرات، في حين أن المقاولون لم يستطيع الفوز على الزمالك، وقد كانت أعلى نتيجة لفوز الزمالك على المقاولين في كأس مصر، والتي استطاع فيها الزمالك تحقيق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين، تلك المباراة التي تم إقامتها على ستاد القاهرة الدولي والتي كان يديرها الحكم محمد فاروق .

ترتيب الدوري المصري

يحتل الزمالك المرتبة التاسعة في تريب الدوري المصري؛ حيث لعب الزمالك 6 مباريات، استطاع تحقيق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباريتين ولم يخسر حتى الآن في الدوري الممتاز، في الوقت نفسه الذي يحتل مصر المقاصة المركز الأول في ترتيب الدوري .