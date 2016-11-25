نتيجة مباراة مصر المقاصة وبتروجيت : فوز مصر المقاصة بصعوبة بهدفين للاعب ” بوكو “

استطاع نادي مصر المقاصة الفوز على منافسه بتروجيت في مباراة صعبة على كلا الفريقين ، والتي انتهت بهدفين للمقاصة مقابل هدف واحد لبتروجيت . وقد عقدت المباراة على استاد الفيوم الرياضي ضمن منافسات الدوري المصري في الاسبوع الحادي عشر .

حيث سجل نادي بتروجيت الهدف الأول في الدقيقة 15 من عمر المباراة عن طريق اللاعب مصطفى شبيطة من خلال ركلة حرة مباشرة ليسجل منها هدف تقدم نادي بتروجيت ، لكن استطاع نادي مصر المقاصة إعادة السيطرة على الملعب عن طريق الضغط المستمر على نادي بتروجيت ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب نانا بوكو .

واستمرت محاولات نادي بتروجيت للتقدم مرة أخرى لكن استطاع دفاع نادي مصر المقاصة التصدي لهجمات مهاجمين نادي بتروجيت و منعهم من تسديد هدف التقدم ، حيث أضاع لاعب بتروجيت حسين الشحات فرصة هامة لتقدم فريقه في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول .

واستطاع نادي مصر المقاصة الاستمرار في الضغط على بتروجيت في شوط المباراة الثاني و الحصول على نسبة استحواذ أعلى للكرة ، وسجل اللاعب نانا بوكو هدفه الثاني في مباراة اليوم في الدقيقة 90 من عمر المباراة ليحقق الفوز لنادي مصر المقاصة في اللحظات الأخيرة .

ويرتفع بذلك عدد نقاط نادي مصر المقاصة إلى 27 نقطة ، بينما ظل نادي بتروجيت في المركز الثالث في الدوري المصري بمجموع 22 نقطة .