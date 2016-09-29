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التاكسي الابيض ينضم لكريم

شركة كريم تضيف خدمة طلب التاكسي الأبيض

نشرت بواسطة: benews 29 سبتمبر,2016

أعلنت شركة كريم اليوم عن إضافة خدمة امكانية طلب التاكسي الأبيض، وذلك في سياق التطويرات التي تقوم بها الشركة مؤخراً في محاولة للاستحواذ على أكبر عدد من الخدمات التي تقدمها، ومنافسة الشركات المنافسة لها في السوق، في الوقت نفسه الذي أكدت فيه الشركة على التزام سائقين التاكسي بالقوانين التي تضعها كريم .

الجدير بالذكر أن الشركة قد أعلنت عن إضافة تلك الخدمة مؤخراً قبل عيد الأضحى، وتفعيلها بشكل رسمي بعد نهاية العيد، في الوقت نفسه الذي أوضح فيه عدد من مستخدمين التطبيق عدم توافر التاكسي الأبيض بشكل كبير داخل التطبيق، كما علقت الشركة على هذه المشكلة بأن انضمام التاكسي حالياً في البداية ولم ينتهي بعد .

واستطاعت كريم أن تحقق معدل نمو شهري بلغ بنحو 30%، وتهدف الشركة للاستمرار بهذا المعدل خلال السنوات القادمة .

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