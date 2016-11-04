سعر الدولار اليوم 11-4 من جميع البنوك المصرية

يتم التحديث على مدار الساعة بآخر الاسعار حتى الآن .

بعد التغيرات المستمرة التي تحدث في اسعار الدولار، وحرصنا في بي الاخبارية على تقديم تغطية اخبارية مستمرة على مدار الساعة لتحديث اسعار الدولار والعملات، نقدم لكم اسعار الدولار من جميع البنوك المصرية .

جميع الأسعار يتم تحديثها على مدار الساعة في حالة وجود أي تغييرات سوف تلاحظ التغيير في السعر، في حالة وجود اي مشكلات يرجى مراسلتنا عبر نظام التعليقات .

سعر الدولار من بنك Cib

سعر الشراء 15.25 ، سعر البيع 15.75

سعر الدولار من البنك الأهلي المصري

سعر الشراء 15.30، سعر البيع 15.80

سعر الدولار البنك العربي الأفريقي

سعر الشراء 14.75، سعر البيع 16 .