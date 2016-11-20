ما لاتعرفه عن سميرة سعيد الفنانة المغربية

سميرة عبد الرازق سعيد “الديفا” فنانة مغربية الأصل و لدت في العاصمة المغربية الرباط ،تخرجت من كلية الاداب قسم اللغة الفرنسية ،تعيش في مصر و تحمل الجنسية المصرية ولدت في 10 يناير 1959،تزوجت الديفا مرتين الأولي من الموسيقار”هاني مهني” ،ثم تزوجت من رجل الأعمال الشهير مصطفي النابلسي و رزقا بابنهما شادي ،وهي حالياًغير متزوجة.

أطلق عليها الديفا،تمارس الغناء منذ عام 1968 تأثرت بالغناء ل أم كلثوم و شادية،تعتبر الديفا من الفنانات العربيات القليلات المستمرين في الغناء حتي الان ،أحبت الغناء (للست أم كلثوم) و كان أول اداء لها فأخذت انتباه الفنانين و الملحنين الكبار في العالم العربي، ثم أصدرت أول أغانيها “شكونا الحبايب” عبر أحد برامج المواهب بالتلفزيون المغربي مع الملحن عبدالنبي الجيراوي فلفتت جميع الأنظار حولها، ثم شاركت في مسلسل “مجالس الفن و الأدب ” الذي شهد اصدار أول أغاني الديفا و قد قدمت شكونا الحبايب،قل للمليحة،سبحان الالاه و قيس وليلي.

شهد عام 1970 أول اسطوانة غناء للديفا و حملت اسم “لقاء”،ثم سافرت بعدها الي مصر في عام 1977 حيث قامت بتقديم أغنيتي (الدنيا كده ،الحب اللي انا عايشاه) مع الفنان “محمد سلطان” و منها الي الامارات مع الموسيقار بليغ حمدي وتم اصدار أول البوم خليجي “بلا عتاب”، عرفها العالم العربي أكثر فأكثر و بالأخص الفنان بليغ حمدي و عبدالحليم حافظ بسبب صوتها القوي و قدرتها علي توصيل احساسها بأغانيها و حضورها القوي.

قدمت الديفا بعض الأغاني المشتركة مع نخبة من أعظم الفنانين و منهم أغنية (قولي بقي اتأخرت ليه” مع الفنان “هاني شاكر” عام 1977،أغنيتي (عزيزة ويونس،خسارة الكلام) مع الفنان “محمد ثروت” عام 1978،وقدمت ديو(يوم ورا يوم) الذي حقق نجاحاً هائلاً مع الفنان”الشاب مامي” عام 2002،ديو مع فريق “فناير” عام 2010،جدير بالذكر أن الديفا قدمت ديو مع الفنانة الراحلة “سعاد حسني”.

الديفا من أول المطربين العرب الذين بدأو في تقديم الفيديو كليب،حيث قدمت الفنانة تصويراً لأغاني (بلا عتاب،بطاقة حب،بنلف،قال جانيبعد يومين،مش هتنازل عنك والقلب و مايريد)،ثم اشتهرت ظاهرة الفيديو كليب مع بداية التسعينات ،وقد قدمت الفنانة (بعد الرحيل،عاشقة وشوق علي شوق و مش هقدر أوعدك)،ثم بدأت الطفرة الكبري في الفيديو كليب للفنانة والتي حققت فيها نجاحاً عظيماً بالكليبات(ع.البال،بطاقة حب،بيقولوا بحبك،قولي يا سمرة،ياليالي،بكرة،دوارة السنين،نبتدي الحكاية،بلا عتاب،بنلف،أنا بالعين خصيته،حنيت لك،ليش الزعل،غنوة في حب مصر،أحلي عيون،انساتي سيداتي،قال جاني بعد يومين،سبني لوحيدي،انساني،بان علي،حبيت،غروب شروق،شوق علي شوق،خايفة،يا دمع،أنا احب،تخلص حكاية،مستعدة،عاشقة،بعد الرحيل،مش هقدر اوعدك،بشتقلك ساعات،كل دي اشاعات،ايه سهرني،والله عيونك،انت مين،روحي،اه من عينك،اه بحبك،ليلة حبيبي،حالة ملل،أصرخ قوي،قويني بيك،ماخلاص،كلنا انسان،حب ميؤس منه،اربيل) و في الأخير الكليبين الأشهر علي الساحة في الفترة الماضية (مازال،محصلش حاجة) اللذان احتلوا أعلي نسب المشاهدة علي موقع اليوتيوب و أصبحوا حديث مواقع التواصل الاجتماعي .

خاضت الديفا أيضاً تجربة فيلم سينمائي وحيد (سأكتب اسمك علي الرمال) مع عزت العلايلي،ناهد شريف و سمير صبري و قد قدمت الفنانة بعضاً من أغانيها الرائعة وهم (يادمعتي هدي و شفت حبيبي).

حظيت الفنانة سميرة سعيد اهتمام الموسيقار الراحل بليغ حمدي الذي لحن لها العديد من الأغاني و هم (زي البحر1987،ليلة الأنس 1980،من غير عتاب 1979،علمناه الحب1982 و كتر الكلام 1983)،كما لحن لها أربع البومات و هم (خلاص حبينا 1979 /خلاص حبينا /نبتدي الحكاية /مناديل الوداع/قالو عنا كتير/دوارة السنين) ،(أحلام الأميرة 1979/بكرة/انتظار/جوة البيوت/مساء الجمال)،(توهه 1978/سيدي يا سيدي/صعيدي ولا بحيري/هيلا هوب/خر هوى/بنلف/تخونوه للراحل العندليب/اه يا لموني/فراق غزالي)و (ماليش عنوان 1986) .

حصلت الديفا علي العديد من الجوائز الفنية و أقربت علي المائة جائزة عن مسيرتها الفنية و هم:

* جائزة التميز و التقدير من مهرجان جرش في الأردن عام 1989.

* أفضل أغنية نسائية “لعلمك أنت” في الامارات عام 1996.

*أفضل فيديو كليب عم “حالة ملل” من مهرجان الأغنية العربية في لبنان عام 2000.

*جائزة من ميجا ستار عن ألبوم “ليلة حبيبي” عام 2000.

* عدد 4 جوائز من مهرجان الأغنية العربية في القاهرة كأفضل مطربة عربية.

*جائزة ورلد ميوزك أورد عن ألبوم “يوم ورا يوم” الذي حقق أعلي نسبة مبيعات عام 2003.

* جائزة بي بي سي انترناشيونال ميوزك أورد كأفضل مطربة في الشرق الأوسط عام 2003.

*جائزة تقديرية عن مشاركتها في حفلات “ليالي دبي” في الامارات عام 2003.

*أوسكار المحور كأفضل مطربة عربية عام 2004.

*جائزة الربابة من المغرب عام 2008.

*جائزة تقديرية من مهرجان ميدل ايست ميوزك أورد للشرق الأوسط عام 2008.

*جائزة الابداع الفني من ART)) عام 2009.

*جائزة درجست كأفضل مطربة عام 2009.

*جائزة مهرجان ميدل ايست ميوزك أورد للشرق الأوسط عن أغنية “اأوام كده”.

*وسام القائد من صاحب الملك محمد السادس في عيد العرش العاشر عام 2009.

*جائزة أفضل مطربة عربية و تكريم عن مسيرتها الفنية من مهرجان الموريكس دور في لبنان عام 2009.

*جائزة تقديرية من اذاعة (FM) عام 2010.

*جائزة أفضل أغنية منفردة من ورلد ميوزك أورد عن “ما زال” عام 2013.

*جائزة الموريكس دور أفضل فنانة عربية عام 2016.