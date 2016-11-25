افتتاح كنيسة سانت تريزا بأسيوط بعد إعادة ترميمها

قام بطريرك الاسكندرية الأنبا إبراهيم إسحاق اليوم باعادة افتتاح كنيسة سانت تريزا بمحافظة أسيوط بعد أن تم إعادة ترميم الكنيسة ، حيث قد تعرضت الكنيسة لأعمال تخريبية و حرق بعد فض إعتصام رابعة والنهضة وهجوم بزجاجات المولوتوف مما أدى إلى احتراق الكنيسة وتخريبها بشكل كامل من قبل أعضاء من جماعة الأخوان المسلمين .

وحضر افتتاح الكنيسة الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف المصرية ، و اللواء اركان حرب توفيق خالد ، وعضو مجلس الشعب محمد الدسوقي والأنبا كيرلس مطران أسيوط و عدد من القساوسة .

وكانت القوات المسلحة المصرية هي من تولت أعمال ترميم كنيسة سانت تريزا بأسيوط بعد حادث تدميرها وإشعال النيران فيها ، ليتم افتتاحها مره أخرى اليوم الجمعة وسط فرحة من الحاضرين .