لجنة الشئون الإقتصادية تجتمع غداً لمناقشة طلبات إحاطة النواب

تجتمع اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري غداً برئاسة الدكتور علي مصيلحي ، رئيس لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان ، وذلك ليتم مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء البرلمان بخصوص شئون إقتصادية مصرية .

حيث قدم النائب الدكتور محمود فؤاد طلب إحاطة بخصوص تصريح محافظ البنك المركزي المصري و الذي أعلن فيه ان البنك المركزي سيتوقف عن عمليات الإقراض المباشر التي يقدمها البنك المركزي للدولة .

وقد قدم ايضاً النائب محمود فؤاد طلب إحاطة أخر بشأن طرح وزارة المالية المصرية لسندات بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي في أيرلندا ، و التي قام البنك المركزي المصري بإستغلال ذلك للحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار أمريكي .

وقدم النائب أحمد عبد الرحمن طلب إحاطة بخصوص عدم وجود فرع لبنك القاهرة ، احد البنوك المصرية، في مركز الداخلة الواقع بمحافظة الوادي الجديد .

وسيتم مناقشة طلب إحاطة النائب سلامة الرقيعي في نفس الإجتماع الذي ستعقده لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان ، و الذي سيناقش التأثير الأمني والإجتماعي لقرار الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنية المصري .