واتساب بلس.. اسهل طريقة للحصول على البرنامج “تحديث التطبيق”

تحديث اليوم في واتساب بلس

كان قد واجه البرنامج عدة مشكلات مؤخراً في الفتح، فقد ذكر مطور البرنامج أنه يعمل حالياً على حل تلك المشكلة التي واجهت المستخدمين مؤخراً في حين قد أعلنت إدارة التطبيق الرسمي للواتس اب عن ضرورة الرجوع إلى النسخة الرسمية من البرنامج، ولكن هناك الكثير من المستخدمون يفضلون نسخة الواتس بلس لما فيها من مميزات لم يجدوها في التطبيق الرسمي .

سابقاً

النسخة الإضافية من برنامج الواتس اب والتي تعتبر غير رسمية بالإضافة أنها نسخة غير مستفرة، ولكنها تتمتع بكثير من المميزات الموجودة فيها وليست موجودة في التطبيق الأصلي، وكانت من ضمن هذه المميزات هي إمكانية اخفاء العلامة الزرقاء ولكن كما ذكرنا أنه في التحديث الرسمي للتطبيق تم إصدار تلك الميزة، ولكن ما زالت نسخة واتساب بلس تتمتع بمميزات كثيرة مثل إمكانية تغيير الخطوط، بالإضافة لعدد كبير من الرموز التعبيرية والخليفات الموجودة في البرنامج .

وفي واتساب بلس يدعم إرسال ملفات بأحجام كبيرة تصل إلى 30 بالإضافة لإمكانية إرسال الصور واستقبال الفيديوهات بأحجام مختلفة وبزيادة عن النسخة الأصلية من التطبيق .

للحصول على النسخة الأخيرة من واتساب بلس من هنا، كما يمكنكم الحصول على النسخة الأصلية من الواتس اب من متجر البرامج التابع للهاتف .