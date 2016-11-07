العاب بنات .. نصائح لتنمية مهارات ابنتك من خلالها “اختاري بعناية”

احدث العاب البنات ننشرها لكم في بي الاخبارية بشكل مستمر في إطار التغطية الترفيهية التي نقدمها لكم على البوابة الإخبارية .

ينظر البعض من الامهات الى العاب بنات على الانترنت على انها تضييع لأوقات فراغ طفلاتهن ،ولكن تلك الالعاب لها اثر بالغ في تنمية مهارات عديدة لدى البنات الصغار ..

ومن اهم المهارات التى يمكن ان تكتشفيها في ابنتك ،هو مدى قدرتها على تنسيق الالوان بشكل جيد ،بالإضافة الى انها تعلم ابنتك قيم الحجاب ان كنت ممن يودون ان تحافظ ابنتك في سنها الكبير على ارتداء الحجاب ..

الجدير بالذكر ان العاب بنات فلاش على الكمبيوتر او الجهاز اللوحى من الالعاب التى يسهل تحميلها بالإضافة الى ان حجمها صغير ولا يمثل حجما كبيرا على سعة الذاكرة المستخدمة ..

مهارات الطبخ

ايضا من المهارات الهامة التى يمكن ان تكسبيها لابنتك الصغيرة من خلال العاب البنات على الانترنت هى مهارات الطبخ ،وكيفية ان تكون فتاة مسئولة ولها مهام مستقبلية تنتظرها ان تدركها ومن ثم تتقنها ..

مهارات التلبيس

من المهارات ايضا التى تكتسبها الطفلات الصغار هو كيفية ارتداء الملابس دون مساعدة ،فيمكنك ان تعلمى طفلتك بشكل مشوق وجذاب امر ارتداء الملابس ..

مهارات تنسيق الالوان

من المهارات الفنية المهمة التى يجب ان يكتسبها الطفل في صغرة هو كيفية موائمة الالوان المتناسقة ،ووضعها في قالب متناسق وجميل ،وتلك الالعاب من شأنها ان ترفع من حس ابنتك الفني الجميل من خلال اختيار قطع الملابس ذات الالوان المناسبة مما يحفز الخيال عند الطفل على الابداع ..