واتس اب يدعم الصور المتحركة على آيفون

بدأ تطبيق واتس اب للمراسلات الكتابية في دعم ميزة جديدة على هواتف آيفون وهي إمكانية مشاركة الصور المتحركة عبر المراسلة، تلك الميزة التي بدأت تنتشر على كثير من مواقع الانترنت والتي تتميز بأنها عبارة عن فيديو ولكن بدون صوت ومدة قصيرة، أو صور متحركة .

بدأت تلك الميزة بالظهور مؤخراً على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي وأصبح إمكانية مشاركة اي منشور عن طريق وضع رابط الصور المتحركة وسوف تبدأ في التحرك داخل الموقع عند الضغط عليها، ثم انتقلت هذه الميزة إلى تطبيق الواتس اب لتصبح متوفرة في تحديث التطبيق على آيفون .

ويمكن تحميل واتس اب النسخة الأخيرة لمشاهدة هذه الميزة بشكل مباشر على التطبيق .