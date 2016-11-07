تحميل واتس اب النسخة الأخيرة بميزة الكتابة على الصور

النسخة الأخيرة من تطبيق واتس اب الأشهر في مجال الرسائل الكتابية والمكالمات الصوتية مؤخراً، تم إصدار تحديث جديد للتطبيق يتضمن عدة مميزات أضافها فريق التطوير، من ضمن تلك المميزات هي إمكانية الكتابة على الصور، فمن الآن عند قيامك بمشاركة أي صورة مع صديقك عبر الواتس اب ستتمكن من الكتابة عليها وإضافة أى رموز قبل إرسالها له .

بالإضافة لذلك فالتحديث الأخير يشمل مميزات أخرى من ضمنها إصلاح المشكلات التي كانت تظهر عند استقبال عدد من الصور دفعة واحدة، بالإضافة إلى تسريع في عملية فتح البرنامج مقارنة بالنسخ السابقة من التطبيق التي ظهرت بها مشاكل عند استخدام البرنامج يتم إغلاقه بشكل إجباري .

للحصول على النسخة الأخيرة من تطبيق واتس اب عبر متجر جوجل بلاي في حالة أن هاتفك أندوريد، في حالة الهواتف آيفون يتم الحصول عبر متجر آب ستور، كما أن في حالة البرنامج قد تم تحميله من قبل فعبر الاتصال بأي شبكة “واي فاي” سيبدأ التحديث بشكل تلقائي .