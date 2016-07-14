العاب بنات.. احدث الالعاب لجميع الاطفال “4”

احدث الالعاب

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وتتضمن العاب البنات العديد من الأنواع المختلفة ومنها العاب الطبخ و العاب الأزياء والتجميل والعاب باربي، وكذلك العاب ترتيب المنازل وتنسيقها و العاب الألغاز والتفكير وعدد كبير من الألعاب الترفيهية المسلية للبنات والأطفال .

وتتوفر العاب تصميم فساتين و تصميم ملابس للفتيات و لعبة صالون التجميل التي تستطيع فيها التحكم في شكل الشخصية الموجودة في اللعبة بشكل كامل واختيار افضل شكل شعر مناسب لها و كذلك استخدام ادوات التجميل المختلفة لتغيير شكل الشخصية واختيار الأزياء المناسبة لها .