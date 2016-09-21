دلوقتي تقدر تشتغل في كريم وتكون كابتن وتقدر تستفيد من وقت فراغك، احنا في بي الاخبارية بنقلك الطريقة المناسبة للتسجيل في شركة كريم، نؤكد أن التسجيل يتم عن طريق الوكلاء المعتمدين، كما أن الشركة لاتقبل سيارات بدون سائق ويجب تسجيل السيارة بالسائق.

شركة كريم من ضمن الشركات التي ظهرت مؤخراً لخدمة نقل الركاب، وبدأ الكثير بالتوافد على الشركة وتسجيل السيارات بها؛ نظراً للعائد المادي الذي تقدمه الشركة للمشتركين بها، وبعد كثرة الطلبات التي ارسلها القراء لنا عن طريقة التسجيل في الشركة للعمل ككابتن بها، نقدم لكم الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها العمل في كريم .

التسجيل عن طريق يتم عن طريق الوكلاء فقط التابعين لها؛ حيث تتعامل الشركة مع عدد من الوكلاء يمكن من خلالهم التسجيل واستلام المستحقات المالية الخاصة بالكباتن، وعند اختيار الوكيل المناسب للتسجيل يجب أن تتوافر به عدة شروط من ضمنها سرعة الحصول على المستحقات المالية .

وبعد بحث فريق عمل بي الاخبارية عن بعض الوكلاء التي يمكن من خلالهم التسجيل في كريم، وجدنا لكم قائمة بأفضل الوكلاء الموجودين حالياً ويمكن من خلالهم التسجيل في كريم خلال 24 ساعة فقط .

الوكيل الأول مكتب هاشتاج ليموزين ومكانه في النزهة الجديدة، يمكن ارسال الأوراق للمكتب او التواصل معه عن طريق واتس اب على رقم 01065058127 في اي وقت على مدار اليوم .