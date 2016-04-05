شركة كريم للمشاوير “شغل عربيتك تكسب فلوس”

شركة كريم كار للمشاوير وفرت على الكثيرين هم تقسيط السيارة، بعد ما انتشرت شركة كريم في مصر وبدأت في التوسع بشكل كبير اصبح الآن من الممكن ان تقوم بتشغيل السيارة الخاصة بك مع الشركة وتستفيد بكثير من الأموال التي تحصل عليها من العمل بسيارتك مع كريم .

العمل مع شركة كريم له عدة مميزات كثيرة سوف نسردها لكم، فمن تلك المميزات انك غير مرتبط بأوقات عمل معينة فانت تعمل في الوقت الذي تحبه وفي الوقت المشغول الخاص بك لاتعمل، الكباتن في كريم “السائقين” يحققون ربح عالي جداً من نظام البونص والجرانتي الخاص بالشركة .

للانضمام والعمل في شركة كريم يجب عليك ان تنضم عبر احد الوكلاء، من ضمنهم وكيل “هاشتاج ليموزين” ويمكن الاتصال بهم على رقم “01147676115” وتقديم الأوراق المطلوبة والبدء في العمل .