اخبار السعودية اليوم موجز شامل لأهم الاخبار

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خادم الحرمين في مصر لتعميق العلاقات

نبدأ مع زيارة خادم الحرمين في مصر والتي من ضمن جولته التي يجريها زيارتها لمجلس النواب المصري وذلك بعد تأسيسه بعد ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الزيارة التي حازت على ترحيب كثير من المصريين، ووصف الكثيرون زيارة الملك سلمان بأنها تاريخية، وسوف يلقي الملك رسالة من المجلس إلى 90 مليون مصري الساعة الثانية عشرة ظهراً .

وقد شهد محيط البرلمان تواجد مكثف لقوات الأمن وسط التأمينات التي تجريها القوات المصرية في زيارة الملك، كما تعد تلك الجلسة هي استثنائة وقد دعا إليها رئيس مجلس الشعب، يأتي ذلك في الزيارة التي يجريها خادم الحرمين ضمن جولته لتوسيع العلاقات والتعاون مع مصر