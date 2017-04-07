السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذين يسعون لدخول أراضيها

وقد أصدر السودان قرارا يلزم المواطنين المصريين بدخول أراضيها للحصول على تأشيرات الدخول، أي الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 50 عاما.

تأشيرة

تأشيرة

“وينص القرار على أن المواطنين المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 50 سنة يجب أن يحصلوا على تأشيرات الدخول إلى السودان. وقال الجنرال عمر المختار المتحدث باسم شرطة السودان لوكالة انباء الصين الجديدة / شينخوا / ان القرار يستبعد النساء والاطفال ومن هم فوق ال 50 عاما.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية تطبق نفس الشروط لدخول المواطنين السودانيين إلى مصر.

وفي عام 2004، وقع السودان ومصر اتفاقا على الحريات الأربع، التي تتيح لمواطني البلدين حريات العمل والحركة والإقامة والملكية.

وقالت الخرطوم انها نفذت الاتفاقية منذ توقيعها في حين تفرض القاهرة تأشيرة دخول على السودانيين الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و 50 عاما.

واشتكت الخرطوم مؤخرا من قرار مصري بزيادة رسوم الإقامة على الأجانب، بمن فيهم السودانيون.

جاء قرار الخرطوم بفرض تأشيرات دخول على المصريين قبل يومين من انعقاد لجنة المشاورات السياسية المشتركة بين السودان ومصر على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقدها غدا الاحد فى الخرطوم. إنديتم